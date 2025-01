Китай побудує найбільший у світі аеропорт на штучному острові

До 2035 року Китаю потрібно 450 нових аеропортів

Китай продовжує зміцнювати свої позиції у світовій авіаційній індустрії, створюючи найбільший у світі аеропорт на штучному острові. Про це пише CNN.

Міжнародний аеропорт Далянь Цзіньчжоу Бей, будівництво якого ведеться на північно-східному узбережжі Китаю, займе площу 20 квадратних кілометрів. Він буде оснащений чотирма злітно-посадковими смугами та пасажирським терміналом площею 900 тис. квадратних метрів.

Планується, що аеропорт обслуговуватиме 80 мільйонів пасажирів на рік на 540 000 рейсів, а його перша черга відкриється у 2035 році.

Оператори аеропорту описують його як «найбільший морський аеропорт країни, який повільно піднімається над рівнем моря, подібно до світанку».

Після завершення будівництва він стане найбільшим у світі аеропортом на штучному острові, перевершивши Міжнародні аеропорти Гонконгу та Кансай у Японії.

Китай матиме новий незвичний аеропорт gsaan.us

Лі Сян, головний інженер компанії Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., зазначив, що проєкт стикається з серйозними геологічними та технічними проблемами, але будівельники прагнуть завершити роботу в стислий термін, дотримуючись високих стандартів якості.

Місто Далянь, з населенням 7,5 мільйонів людей, давно відіграє роль важливого транспортного вузла завдяки своєму географічному положенню поблизу Японії та Південної Кореї.

Існуючий міжнародний аеропорт Далянь Чжоушуйцзи вже вичерпав свою пропускну спроможність, що зробило потребу нового аеропорту особливо актуальною. Роботи щодо вибору місця для нового аеропорту почалися ще в 2003 році, але активне будівництво стартувало лише останніми роками, передає CNN.

Китайська влада прогнозує, що до 2035 року країні потрібно 450 нових аеропортів для задоволення попиту на авіаперевезення, що підкреслює, що підкреслює стратегічну важливість проектів, подібних Далянь Цзіньчжоу Бей.

Раніше у Китаї завершили прокладати 22-кілометровий тунель Тянь-Шань Шенлі, який є найдовшим швидкісним тунелем у світі. унель, назва якого в перекладі з китайської означає «перемога», скоротить час, необхідний для проїзду через середню ділянку гори Тянь-Шань, з кількох годин до приблизно 20 хвилин