Шольц блокує новий пакет допомоги Україні – Der Spiegel

Уряд Німеччини кілька тижнів веде суперечки про надання додаткового озброєння для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, в німецькому уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. За даними ЗМІ, міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус запропонували виділити близько 3 млрд євро на озброєння для Сил оборони України.

Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони. На думку міністрів, це було б важливим сигналом для України, що допомога Берліна не зменшиться. Серед іншого, Бербок і Пісторіус вказують на важку ситуацію на східному напрямку фронту, де окупантам вдається просуватися, та невизначеність з подальшою американською допомогою через повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Як зазначає Der Spiegel, від січня робота над підготовкою пакета завмерла. З офісу чинного канцлера Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати. За словами джерел, Шольц не бачить критичної необхідності у цьому пакеті, а передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.

Попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу, а також розраховують, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки.

Як повідомлялося, у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні. Це найбільша надана військова підтримка в історії країни.

До слова, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси.