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Вінничани отримали додатковий платіж за гарячу воду: за що доводиться платити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вінничани отримали додатковий платіж за гарячу воду: за що доводиться платити
Розподіл витрат на теплову енергію відбуватиметься між усіма співвласниками приміщень у будинку
фото: Depositphotos

У рахунках за грудень 2024 року вінничани отримали додатковий платіж

У рахунках за грудень 2024 року мешканцям Вінниці додали новий платіж під назвою «Втрати теплової енергії в системі гарячого водопостачання». Про це повідомляє КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Витрати виникають через теплові втрати, що відбуваються під час циркуляції гарячої води у внутрішньобудинкових трубопроводах. До 1 грудня 2024 року ці втрати не враховувалися в платіжках мешканців.

Як здійснюватимуться нарахування

  • У будинках із лічильниками теплової енергії на послугу постачання гарячої води. Обсяг теплової енергії для функціонування внутрішньобудинкової системи визначатиметься як різниця між показниками вузла обліку теплової енергії та обсягом енергії, витраченої на приготування гарячої води, яку спожили мешканці.
  • У будинках без лічильників теплової енергії. Обсяг теплових втрат обчислюватиметься спрощено. Він становитиме 20% від загальної кількості теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, спожитої будинком.

Розподіл витрат на теплову енергію, потрібну для забезпечення роботи системи гарячого водопостачання, відбуватиметься між усіма співвласниками приміщень у будинку. Це стосуватиметься як житлових, так і нежитлових приміщень, незалежно від обсягів споживання гарячої води. Сума розподілятиметься пропорційно до площі опалюваних приміщень у кожному розрахунковому періоді, як в опалювальний, так і міжопалювальний періоди.

Нагадаємо, що виконком Вінницької міської ради підвищив вартість проїзду в електротранспорті на 50% – до 12 грн за поїздку, в міських автобусах – на 25%, до 15 грн.

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Теги: вода гроші Вінниця комуналка житло Вінниччина вінничани

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