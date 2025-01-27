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Трамп захотів встановити контроль над водою – The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп захотів встановити контроль над водою – The New York Times
фото: Jonathan Drake

Трамп вирішив взяти до своїх рук контроль над водними ресурсами США

Президент США Дональд Трамп видав указ про встановлення контролю над водними ресурсами в Каліфорнії у зв'язку з пожежами. Про це пише газета The New York Times.

«Білий дім опублікував указ президента Трампа, в якому викладено план посилення ролі федерального уряду в операціях з управління водними ресурсами Каліфорнії», – пише видання.

Зазначається, що указ наказує Міністерству внутрішніх справ США розпоряджатися водними ресурсами штату в обхід усіх місцевих та федеральних законів.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту. 

Також стало відомо, масштабні ядерні навчання розпочалися на околицях штату Нью-Йорк, повідомили у пресслужбі Федерального бюро розслідувань. Там зазначили, що відповідні заходи дадуть можливість попрактикуватися та підвищити оперативну готовність до реагування у разі ядерного інциденту у США чи за межами країни.

До слова, побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, голова Білого дому має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року. 

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Теги: США вода Дональд Трамп політика президент обмеження

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