Уряд має заборонити імпорт струму з Росії та Білорусі через приватних посередників, – нардеп

З 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна змушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі

Наливайченко вважає, що допуск незрозумілих посередників до імпорту може коштувати нашій економіці мільярди гривень

Україна повинна заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через приватні фірми-посередники

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«Насправді імпорт закупляють приватні посередники та спекулянти. Не напряму «Енергоатом», не напряму держава. Якщо так, як нам пояснює уряд, що не вистачає нашій енергосистемі, то логічно, правильно і законно, якби державні енергетичні компанії і закупляли», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Нардеп наголосив, що допуск незрозумілих посередників до імпорту може коштувати українській економіці мільярди гривень.

Нагадаємо, з 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна змушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі.

Приватні ТЕС не змогли компенсувати простій державних електростанцій і 8 листопада імпорт досягнув 400 МВт.