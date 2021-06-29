Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше

Порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців збільшився на 28,1%

Лише у двох областях середня зарплата становить менше 11 тис. грн

Середня номінальна заробітна плата у травні 2021 року становила 13 499 грн. Як повідомили в Держстаті, це у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

«Порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2020 року) збільшився на 28,1%», – йдеться в повідомленні.

Реальна заробітна плата в травні зменшилася на 1,6% порівняно з квітнем 2021 року, а порівняно з травнем 2020-го зросла на 16,8%. У Києві середня зарплата в травні становила 19,3 тис. грн – на 5,8 тис. грн більше, ніж в середньому по Україні.

Графіка: Держстат

Областю з найбільшою середньою зарплатою є Донецька (14,5 тис. грн). В топ-5 входять також Київська (13,9 тис.), Запорізька (13,5 тис.), Дніпропетровська (13,5 тис.) та Миколаївська (13,1 тис.) області. Меншою від 11 тисяч грн середня зарплата є лише в Чернівецькій та Волинській областях (по 10,9 тис. грн).

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