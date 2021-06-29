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    Економіка та фінанси

    Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше

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    Порівняно з&nbsp;квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на&nbsp;0,3%, а&nbsp;за&nbsp;останні 12 місяців&nbsp;збільшився на&nbsp;28,1% - Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше

    Порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців збільшився на 28,1%

    Фото: pon.org.ua

    Лише у двох областях середня зарплата становить менше 11 тис. грн

    Середня номінальна заробітна плата у травні 2021 року становила 13 499 грн. Як повідомили в Держстаті, це у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн).

    «Порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2020 року) збільшився на 28,1%», – йдеться в повідомленні.

    Реальна заробітна плата в травні зменшилася на 1,6% порівняно з квітнем 2021 року, а порівняно з травнем 2020-го зросла на 16,8%. У Києві середня зарплата в травні становила 19,3 тис. грн – на 5,8 тис. грн більше, ніж в середньому по Україні.

    Графіка: Держстат

    Графіка: Держстат

    Областю з найбільшою середньою зарплатою є Донецька (14,5 тис. грн). В топ-5 входять також Київська (13,9 тис.), Запорізька (13,5 тис.), Дніпропетровська (13,5 тис.) та Миколаївська (13,1 тис.) області. Меншою від 11 тисяч грн середня зарплата є лише в Чернівецькій та Волинській областях (по 10,9 тис. грн).

    До слова, українці отримуватимуть нову мінімальну зарплату. Що відомо.

    Раніше «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

    Нагадаємо, нардепи забрали гроші у паралімпійців та віддали 600 млн на зарплати суддів.

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    Теги: економіка зарплата гроші Держстат статистика українці фінанси
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    Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше