Українці отримуватимуть нову мінімальну зарплату. Що відомо

«Чиста» мінімальна зарплата у 2021 році зросте на 25,5% до 6042 гривень

Кабінет міністрів планує підвищити мінімальну зарплату, але незначно

Мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень. Про це повідомляється в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, складеному урядом.

Згідно з опублікованим Міністерством економіки документом, Кабінет міністрів планує ще у 2021 підвищити мінімальну зарплату, але незначно, оскільки в законі про державний бюджет закладено підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень з 1 грудня 2021 року.

При цьому «чиста» мінімальна зарплата у 2021 році зросте на 25,5% до 6042 гривень.

Надалі заплановано зростання мінімальної зарплати до 7 176 гривень (на 9,6%) у 2023 році та у 2024 році до 7 665 гривень (на 6,8%).

До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

Нагадаємо, нардепи забрали гроші у паралімпійців та віддали 600 млн на зарплати суддів.