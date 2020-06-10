Уряд планує у липні підписати угоду, що розблокує роботу аеропорту «Ужгород»



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Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини

Підписання угоди нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси, - Криклій

Кабінет міністрів сьогодні, 10 червня, схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту «Ужгорода», що дозволить розблокувати його роботу. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у своєму Telegram.

За словами міністра, підписання угоди нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси.

«Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок – підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні», - повідомив Криклій.

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що Україна і Словаччина наблизилися до розблокування роботи аеропорту «Ужгород». Тоді міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українська сторона максимально швидко забезпечить проходження внутрішньодержавних процедур погодження та сподівається на такі самі дії словацької сторони.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту «Ужгород» необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

Як повідомлялося, у порядку денному засідання Кабміну на 10 червня йшлося про, те що уряд планував схвалити проєкт угоди зі Словаччиною щодо відновлення роботи аеропорту «Ужгород», затвердити обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю та врегулювати окремі питання щодо митного оформленням товарів.