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    Економіка та фінанси

    Уряд продовжив терміни розрахунків за експорт та імпорт товарів

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    Уряд продовжив терміни розрахунків за експорт та імпорт товарів

    Віднині терміни щодо розрахунку за експортно-імпортні операції буде встановлювати Нацбанк

    Кабінет міністрів України продовжив граничний строк проведення розрахунків за експортні та імпортні операції відповідно до нового закону про валюту.

    Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

    «Ухвалення цього рішення забезпечить підвищення відкритості, прозорості, регламентованості та передбачуваності дій органів виконавчої влади при видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів», — йдеться у повідомленні.

    Там зазначають, що віднині терміни щодо розрахунку за експортно-імпортні операції буде встановлювати Нацбанк.

    Крім цього, уряд залишає за собою право видавати «індивідуальні висновки» щодо терміну здійснення розрахунків за операціями з експорту або імпорту деяких категорій товарів.

    Нагадаємо, що 7 лютого набув чинності закон України про валюту та валютні операції, яким скасували понад 20 валютних обмежень. Зокрема, українцям дозволили купувати валюту через інтернет-банкінг. Раніше повідомлялось, що такі послуги надають 3 українських банки: ПриватБанк, Monobank та «Альфа-банк».

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