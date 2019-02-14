Уряд продовжив терміни розрахунків за експорт та імпорт товарів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віднині терміни щодо розрахунку за експортно-імпортні операції буде встановлювати Нацбанк

Кабінет міністрів України продовжив граничний строк проведення розрахунків за експортні та імпортні операції відповідно до нового закону про валюту.

Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

«Ухвалення цього рішення забезпечить підвищення відкритості, прозорості, регламентованості та передбачуваності дій органів виконавчої влади при видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що віднині терміни щодо розрахунку за експортно-імпортні операції буде встановлювати Нацбанк.

Крім цього, уряд залишає за собою право видавати «індивідуальні висновки» щодо терміну здійснення розрахунків за операціями з експорту або імпорту деяких категорій товарів.

Нагадаємо, що 7 лютого набув чинності закон України про валюту та валютні операції, яким скасували понад 20 валютних обмежень. Зокрема, українцям дозволили купувати валюту через інтернет-банкінг. Раніше повідомлялось, що такі послуги надають 3 українських банки: ПриватБанк, Monobank та «Альфа-банк».