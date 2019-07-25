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    Економіка та фінанси

    Уряд скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет

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    Уряд скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет

    Постановою уряд вніс зміни до Переліку органів ліцензування

    Кабінет міністрів України скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет.

    Таке рішення уряд прийняв на засіданні 24 липня.

    У пояснювальній записці вказано, що законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року передбачається, що імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів має здійснюватися суб'єктами господарювання усіх форм власності без ліцензії.

    Однак зараз у сфері регулювання ліцензування цих видів господарської діяльності діє низка нормативно-правових актів, які потребують приведення у відповідність до діючих норм вказаного вище закону.

    Постановою уряд вніс зміни до Переліку органів ліцензування, який був затверджений постановою уряду № 609 від 5 серпня 2015 року.

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