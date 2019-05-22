Уряд вніс зміни в постанову про створення оператора ГТС



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Кабмін уточнив, яка буде повинна бути модель відокремлення транспортування газу і створення незалежного оператора української ГТС

В середу, 22 травня, Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови №496 стосовно реалізації моделі «анбандлінгу», яку запропонували на засіданні Координаційної ради 16 травня 2019 року. Про це повідомляє ПАТ «Магістральні газопроводи України».

Анбандлінг передбачає відокремлення транспортування природного газу від видобутку і постачання. Він передбачений у зобов’язаннях України перед ЄС (третій енергопакет). Результатом анбандлінгу має стати лібералізація ринку природного газу і створення незалежного оператора ГТС.

Кабінет міністрів наполягає на моделі анбандлінгу OU - за принципом відділення власності (full ownership unbundling). Для цього постановою №496, прийнятою 1 липня 2016 року, на базі «Укртрансгазу» створили ПАТ «Магістральні газопроводи України».

Хоча в «Нафтогазі» заявляли, що за українським законодавством реалізувати модель OU - неможливо, оскільки це фактична приватизація ГТС, яка заборонена законом. В НАК наполягали на моделі ISO (Independent System Operator, коли газотранспортні активи залишаються у «Нафтогаза», проте оператор передається незалежному органу/стороні).

Як заявляють в «Магістральних газопроводах України», модель анбандлінгу OU не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, прийняття Закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.

Нагадаємо, прем’єр Гройсман зобов’язав завершити анбандлінг до 2020 року, розробити детальний покроковий план дій, скоординувати включення запобіжників з Єврокомісією, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.