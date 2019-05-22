  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд вніс зміни в постанову про створення оператора ГТС

    • Розсилка
    Уряд вніс зміни в постанову про створення оператора ГТС

    Кабмін уточнив, яка буде повинна бути модель відокремлення транспортування газу і створення незалежного оператора української ГТС

    В середу, 22 травня, Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови №496 стосовно реалізації моделі «анбандлінгу», яку запропонували на засіданні Координаційної ради 16 травня 2019 року. Про це повідомляє ПАТ «Магістральні газопроводи України».

    Читайте також

    Анбандлінг передбачає відокремлення транспортування природного газу від видобутку і постачання. Він передбачений у зобов’язаннях України перед ЄС (третій енергопакет). Результатом анбандлінгу має стати лібералізація ринку природного газу і створення незалежного оператора ГТС.

    Кабінет міністрів наполягає на моделі анбандлінгу OU - за принципом відділення власності (full ownership unbundling). Для цього постановою №496, прийнятою 1 липня 2016 року, на базі «Укртрансгазу» створили ПАТ «Магістральні газопроводи України».

    Хоча в «Нафтогазі» заявляли, що за українським законодавством реалізувати модель OU - неможливо, оскільки це фактична приватизація ГТС, яка заборонена законом. В НАК наполягали на моделі ISO (Independent System Operator, коли газотранспортні активи залишаються у «Нафтогаза», проте оператор передається незалежному органу/стороні).

    Як заявляють в «Магістральних газопроводах України», модель анбандлінгу OU не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, прийняття Закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.

    Нагадаємо, прем’єр Гройсман зобов’язав завершити анбандлінг до 2020 року, розробити детальний покроковий план дій, скоординувати включення запобіжників з Єврокомісією, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

    Читайте також
    Кабмін газ Укртрансгаз ГТС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ