Усунення Вітренка не право, а обов’язок наглядової ради «Нафтогазу», – Шабунін

Шабунін вважає, що очільник НАЗК Новіков прийняв принципово законне рішення, яке розходиться з інтересами влади

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що з огляду на припис НАЗК спостережна рада НАК «Нафтогаз України» зобов’язана звільнити Юрія Вітренка з посади голови правління компанії.

«Що далі з приписом і Вітренком? Через цей припис Наглядова рада «Нафтогазу» мусить усунути Вітренко з посади. Таке право вона має і згідно закону, і згідно статуту НАК. Як на мене, у випадку очевидного, зафіксованого порушення, таке право Наглядової стає її обов’язком», – написав Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що очільник НАЗК Олександр Новіков прийняв принципово законне рішення, яке розходиться з інтересами влади.

«Переконаний, Голова НАЗК прийняв це (єдино можливе) законне рішення під шаленим тиском влади. Честь йому за це і хвала. Думаю, за це Банкова спробує Новікова на осінь знести. Незалежних людей в ОП, схоже, не терплять принципово», – стверджує антикорупційний активіст.

Ознаки такого переслідування, на думку Шабуніна, вже проявляються в заявах представників Уряду щодо судового оскарження припису НАЗК.

«І дуже милим є бажання КМУ (який Вітренка призначив) оскаржити припис НАЗК в суді. Робити це вони будуть через … ОАСК. Той самий ОАСК, ліквідацію якого депутати Зеленського вже два місяці блокують і, про який Зеленський особисто заявляв: «Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований», – підкреслив голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше голова НАЗК Олександр Новіков направив в КМУ припис щодо необхідності скасувати розпорядження про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України» та контракту з ним, як незаконних. В приписі НАЗК вказує, що законодавство передбачає заборону для публічної особи після звільнення протягом року бути призначеним керівником організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

За результатами моніторингу НАЗК встановило порушення цієї норми. Зокрема, зазначається, що під час виконання повноважень заступника Міністра (в. о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».