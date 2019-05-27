В червні газ для буковинців подорожчає у зв’язку із підвищенням оптової ціни «Нафтогазу»
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Розсилка
В залежності від коливань оптової ціни газу від «Нафтогаз України» кінцева ціна для населення Чернівецької області буде змінюватися щомісяця
В червні ціна газу для жителів Чернівецької області складатиме 8 804,84 грн за тис. куб. м. Це дорожче, ніж у травні, коли встановлена для буковинців ціна складає 8 424,77 грн за тис. куб. м. Коливання ціни пов’язані із тим, що «Нафтогаз» підвищив оптову ціну газу, а також із новими тарифами на транспортування газу магістральними газопроводами для «дочки» «Нафтогазу» - АТ «Укртрансгаз».
З травня 2019 року побутові споживачі сплачуватимуть різну ціну за газ в залежності від регіону. Це сталось через те, що НКРЕКП затвердила для АТ Укртрансгаз нові тарифи на послуги транспортування природного газу – з кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра на рахунок компанії надходитиме 19 коп. Наразі це фіксований тариф, що фактично є абонплатою. А до цього у Укртрансгазу були різні тарифи по областях, розраховані таким чином, щоб утримувати на одному рівні ціну газу для побутових по всій Україні.
В той же час тариф газорозподільних компаній не змінився. Також незмінна і ставка «Чернівцігаз Збуту» - згідно з постановою КМУ № 867 від 19.10.2018 р., вона залишається на рівні 2,2% від кінцевої ціни газу.
В залежності від коливань оптової ціни газу від державного монопольного постачальника НАК «Нафтогаз України», кінцева ціна для населення Чернівецької області буде змінюватися щомісяця.
|
Місяць
поставки
|
Ціна за 1000 м куб без ПДВ
|
Ціна за 1000 м куб з ПДВ
|
Квітень 2019 року
|
7124,10
|
8548,92
|
Травень 2019 року
|
7020,64
|
8424,77
|
Червень 2019 року
|
7337,37
|
8804,84
«Ми інформуємо кожного клієнта нашої компанії про всі складові ціни газу - це зазначено в рахунках за газ. Також це дозволяє мати уяву, хто є хто на ринку газу, і чому та на чию користь змінюється ціна газу», - зауважив директор «Чернівцігаз Збуту» Володимир Ляшенко.
За даними Асоціації газового ринку України, у травні найдешевшим газ є для мешканців столиці, а найдорожчим - для жителів Миколаївської області, у червні - жителі Рівненської області сплачуватимуть найбільше, а жителі м. Харків – найменше.