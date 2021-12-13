Стратегічний продукт українців подешевшав (фото)

У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг

Останнім часом в Україні трохи подешевшало сало. У листопаді ціна била рекорди й воно коштувало більше ніж відбірне м’ясо – від 150 грн/кг і вище, часом ціна сягала й 185 грн. У середині грудня ситуація змінилася: кілограм домашнього сала на базарах можна купити за 120-140 грн. У магазинах можна знайти сало і за 100 грн/кг.

Ціна на сало постійно змінюється

Зазначимо, віцепрезидентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян повідомила: щодо сала спостерігається тривожна тенденція – скорочення його пропозиції. Це пояснюється зміною орієнтації сільгоспвиробників. Вони зараз віддають перевагу м'ясній породі свиней, які швидко набирають вагу.

«Ми практично втратили породу свиней Українська біла, а на німецьких прилавках таке м'ясо і сало вдвічі дорожче інших», – повідомила Балян.

Як повідомлялося, у листопаді ціни на сало рекордно підскочили. Подорожчання продукту на українських ринках та в магазинах становило близько 40 грн. Ще в жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, а у листопаді цінник на сало стартуваввід 185 грн.

Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 грн за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 грн.

Як відомо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.