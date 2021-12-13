  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стратегічний продукт українців подешевшав (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Столичному ринку за кілограм сала з м'ясом просять&nbsp;125-140 грн - Стратегічний продукт українців подешевшав (фото)
    На Столичному ринку за кілограм сала з м'ясом просять 125-140 грн
    фото: glavcom.ua

    У деяких торгівельних точках можна знайти сало по 100 грн/кг

    Останнім часом в Україні трохи подешевшало сало. У листопаді ціна била рекорди й воно коштувало більше ніж відбірне м’ясо – від 150 грн/кг і вище, часом ціна сягала й 185 грн. У середині грудня ситуація змінилася: кілограм домашнього сала на базарах можна купити за 120-140 грн. У магазинах можна знайти сало і за 100 грн/кг.

    Ціна на сало постійно змінюється
    Ціна на сало постійно змінюється

    Зазначимо, віцепрезидентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян повідомила: щодо сала спостерігається тривожна тенденція – скорочення його пропозиції. Це пояснюється зміною орієнтації сільгоспвиробників. Вони зараз віддають перевагу м'ясній породі свиней, які швидко набирають вагу.

    «Ми практично втратили породу свиней Українська біла, а на німецьких прилавках таке м'ясо і сало вдвічі дорожче інших», – повідомила Балян.

    Як повідомлялося, у листопаді ціни на сало рекордно підскочили. Подорожчання продукту на українських ринках та в магазинах становило близько 40 грн. Ще в жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, а у листопаді цінник на сало стартуваввід 185 грн.

    Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 грн за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 грн.

    Як відомо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.

    Читайте також:

    Теги: ціни мясо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стратегічний продукт українців подешевшав (фото)