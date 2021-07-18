В Італії продають будинки за два євро

Вибрані об’єкти нерухомості розташовані в старому «Сарацинському» районі історичного центру

Італійське місто Самбука продає другу партію покинутих будинків за два євро, намагаючись врятувати напівзруйновану власність. Про це повідомляє телеканал CNN.

Через два роки після першого продажу, який відбувся у 2019 році, місцева влада, як і раніше, отримує запити від іноземців, зацікавлених у придбанні одного з недорогих будинків в місті, і вирішила, що зараз саме час продати ще приблизно 20 покинутих будівель, багато з яких є сусідніми будинками. Тому покупці можуть купити більше одного об’єкта нерухомості і продати їх.

Вибрані об’єкти нерухомості, розташовані в старому «Сарацинському» районі історичного центру Самбуки, були закинуті після того, як в 1968 році в долині Біличі на Сицилії стався катастрофічний землетрус, який зруйнував цей район.

Вони виставлені на аукціон за стартовою ціною два євро і будуть продані тому, хто запропонує найвищу ціну, як це було в 2019 році. Продаж був запущений 15 липня, а процес подачі заявок завершиться 5 листопада. Після того, як всі запити розглянуть, відбудеться відкритий аукціон.

У 2019 році будинки було продано за ціною від одного євро до 25 000 євро, більшість з них коштували від 5 до 10 000 євро.

Ці будинку здебільшого одноповерхові площею від 50 до 80 квадратних метрів з невеликими внутрішніми двориками в мавританському стилі з лимонними деревами.

Тим часом виставлені на продаж і більші багатоповерхові червоно-рожеві кам’яні будівлі площею 120 квадратних метрів з балконами і терасами з видом на зелені поля, де пасуться вівці.

І не тільки будинки виставляють на продаж. На ринку також з’явилися порожні міські простори і ділянки між будинками, що надає покупцям можливість побудувати практично все, що вони хочуть, з нуля на тому місці, яке вони виберуть.

Деякі з пропонованих будинків в неймовірно гарному стані, зі старими фарбованими плитковими підлогами з майоліки, спроєктованими сіцілійськими майстрами мистецтва, і золотисто-коричневими стінами, датованими 1920-ми роками.

Тим не менше, більшість будинків потребують ремонту, а деякі до сих пір заповнені забутими предметами і купами зламаних меблів.