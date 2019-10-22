В Європейському Енергоспівтоваристві пропонують відкликати з Ради законопроєкт Геруса



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Пропоноване законопроектом №2236-2 обмеження експорту і імпорту суперечить основному принципу інтегрованого ринку електроенергії, - Енергоспівтовариство

Енергоспівтовариство вказує, що даний законопроєкт суперечить нормам європейського права, тому його прийняття ускладнить європейську інтеграцію України

Законопроєкт №2236-2, ініційований головою комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрієм Герусом, про внесення змін до закону про ринок електроенергії щодо експорту / імпорту електроенергії, посилення цінових обмежень і дискримінації великих відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), схвалений профільним парламентським комітетом минулого тижня, може порушити правила Енергетичного співтовариства і його доцільно відкликати.

Така позиція оприлюднено на сайті Енергоспівтовариства, повідомляє Інтерфакс - Україна.

«Секретаріат Енергетичного співтовариства закликає організаторів відкликати проєкт поправок, щоб спільно з Секретаріатом і іншими міжнародними партнерами взяти участь в аналізі передбачуваних негативних наслідків недавньої лібералізації і, в разі необхідності, знайти відповідне близьке до стандартів рішення», - йдеться в повідомленні.

Енергоспівтовариство вказує, що даний законопроєкт суперечить нормам європейського права, тому його прийняття ускладнить європейську інтеграцію України.

«Секретаріат стурбований тим, що пропоновані інструменти є надзвичайно невідповідними і порушують основні принципи європейського права», - зазначається в повідомленні на сайті Енергоспівтовариства.

У документі вказується, що пропоноване законопроєктом №2236-2 обмеження експорту і імпорту суперечить основному принципу інтегрованого ринку електроенергії, і не може бути виправдане передбачуваною авторами законопроєкту недосконалою структурою українського ринку електроенергії, а також порушує статтю 41 Договору про Енергетичне співтовариство.

Щодо запропонованої в законопроєкті дискримінації в диспетчеризації «зеленим» з потужністю до 150 МВт в Енергоспівтоваристві підкреслили, що вона не може бути виправдана тільки з причин надійності і безпеки енергосистеми і суперечить цілям декарбонізації.

Як повідомлялося, енергетичний комітет Ради 16 жовтня схвалив ряд законопроєктів, які передбачають зміни в закон «Про ринок електроенергії»: №2233 ( «Слуга народу»), №2233-1 («Оппоблок»), №2233-2, №2236 (обидва – «Європейська солідарність»), №2236-1 («Батьківщина»), №2236-2 («Слуга народу»). Останній є найбільш масштабним з усіх розглянутих і схвалених на засіданні.

Законопроєкт №2236-2, серед іншого, передбачає можливість надання Кабінету міністрів повноважень з встановлення тимчасової заборони або обмеження експорту / імпорту електроенергії, регулятору - повноважень щодо встановлення граничних цін продажу е / е на ринках «на добу вперед» (РСВ), внутрішньодобового ринку (ВДР), а також граничних цін продажу допоміжних послуг та послуг з балансування.

Проєкт №2236-2 передбачає впровадження норми обов'язкового продажу імпортованої з РФ електроенергії виключно в РСВ і балансуючому ринку. Запропоновані законопроектом преференції для імпорту електроенергії з Білорусії фактично означають її імпорт з РФ - згідно з даними Нацкомітету статистики Білорусі, країна не має профіциту електроенергії, при цьому Білорусія має об'єднану з Росією енергосистему.

«Росія і Білорусь мають єдину енергосистему, імпорт електроенергії з Білорусі - це імпорт з Росії» - писав народний депутат України, перший заступник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи законопроект №2236-2.

Ініціатори документа також пропонують при диспетчеризації віддавати пріоритет операторам-виробникам альтернативної енергії встановленою потужністю до 150 МВт. Компенсація вартістю не відпущеної е / е за «зеленим» тарифом в зв'язку з диспетчерськими обмеженнями також надається станціям, потужність яких не перевищує 150 МВт.