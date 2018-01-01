В Україні більше 40 банків проводили підозрілі операції

Нацбанк проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків

До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку. Про це йдеться на сайті Нацбанку. «У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні



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Нацбанк проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків

До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

«У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро», - зазначили в НБУ.

Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.