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    В Україні більше 40 банків проводили підозрілі операції

    Нацбанк проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків
    До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку. Про це йдеться на сайті Нацбанку. «У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні
    • Сьогодні, 07:14
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    Нацбанк проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків

    До правоохоронних органів від Національного банку надіслано 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.

    Про це йдеться на сайті Нацбанку.

    «У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро», - зазначили в НБУ.

    Зазначається, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.

    Національний банк банки фінанси
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