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    Економіка та фінанси

    В Україні через невдалу податкову політику зупиняються металургійні комбінати - експерт

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    Експерт наголосив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок - В Україні через невдалу податкову політику зупиняються металургійні комбінати - експерт
    Експерт наголосив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок

    Сьогодні з'явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Камянському, - Попов

    Математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроєкті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців.

    Про це у своєму пості у Фейсбуці заявив експерт Українського Інституту Майбутнього Ігор Попов

    «Сьогодні з'явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Камянському. Перед тим про плани зупинки частини виробництва оголосив Арселор Міттал та ДМЗ в Дніпрі. Мабуть, математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців», – пише Попов.

    Експерт наголосив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок. А лібертаріанці пропонують встановити ренту вищу, ніж у країнах-конкурентах - Австралії, Бразилії чи Казахстані.

    «Основні ринки після закриття українських виробників займуть російські компанії. Може, в цьому і полягає економічна складова «Формули Штайнмаєра», – саркастично зауважив Попов.

    Експерт нагадав, що імпорт електроенергії з Росії вже розпочинається.

    «Залишається продати «Турбоатом» і газотранспортну систему росіянам (через міжнародні консорціуми звичайно), аміакопровід включити до російського холдінгу, і відновити поставки ТВЕЛів на всі атомні станції», – говорить Попов.

    імпорт ринок закон металургія Україна
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