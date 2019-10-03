В Україні через невдалу податкову політику зупиняються металургійні комбінати - експерт



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Експерт наголосив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок

Сьогодні з'явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Камянському, - Попов

Математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроєкті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців.

Про це у своєму пості у Фейсбуці заявив експерт Українського Інституту Майбутнього Ігор Попов

«Сьогодні з'явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Камянському. Перед тим про плани зупинки частини виробництва оголосив Арселор Міттал та ДМЗ в Дніпрі. Мабуть, математика, закладена в змінах податкового законодавства в законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців», – пише Попов.

Експерт наголосив, що підвищення ренти робить нерентабельним поставки українського прокату на китайський ринок. А лібертаріанці пропонують встановити ренту вищу, ніж у країнах-конкурентах - Австралії, Бразилії чи Казахстані.

«Основні ринки після закриття українських виробників займуть російські компанії. Може, в цьому і полягає економічна складова «Формули Штайнмаєра», – саркастично зауважив Попов.

Експерт нагадав, що імпорт електроенергії з Росії вже розпочинається.

«Залишається продати «Турбоатом» і газотранспортну систему росіянам (через міжнародні консорціуми звичайно), аміакопровід включити до російського холдінгу, і відновити поставки ТВЕЛів на всі атомні станції», – говорить Попов.