В Україні цьогоріч економіка впаде на 5% – Петрашко

Петрашко уточнив, що економіка повернеться до позитивної динаміки у другій половині 2021 року

Остаточна цифра падіння буде після введення жорсткого карантину

За підсумками 2020 року падіння валового внутрішнього продукту України складе 5%, що трохи вище офіційного макпрогнозу Мінекономіки. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow.

«Очікуємо, що у поточному році ВВП впаде на 5%, хоча раніше ми закладали 4,8%. І це у принципі близько до того, що ми прогнозували», – сказав він.

При цьому остаточна цифра падіння буде залежати від того, чи введуть локдаун наприкінці року та відповідні заходи держпідтримки.

Також Петрашко зазначив, що падіння ВВП у першому кварталі 2021 року може становити 3%, але за весь 2021 рік прогнозується зростання до 4,6%.

«Негативний ефект пандемії матиме великий вплив на початку наступного року. Вочевидь ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року», – зазначив він.

Він уточнив, що економіка повернеться до позитивної динаміки у другій половині 2021 року.

«Ми очікуємо зростання 4,6% ВВП. Багато хто говорить, що це високий показник, якого багато років не було. Але ми вважаємо, що цього можна досягти», – сказав міністр.

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