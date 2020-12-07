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    Економіка та фінанси

    В Україні цьогоріч економіка впаде на 5% – Петрашко

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    <p>Петрашко уточнив, що економіка повернеться до позитивної динаміки у другій половині 2021 року</p> - В Україні цьогоріч економіка впаде на 5% – Петрашко

    Петрашко уточнив, що економіка повернеться до позитивної динаміки у другій половині 2021 року

    Фото з відкритих джерел

    Остаточна цифра падіння буде після введення жорсткого карантину

    За підсумками 2020 року падіння валового внутрішнього продукту України складе 5%, що трохи вище офіційного макпрогнозу Мінекономіки. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час онлайн-форуму Ukrainian Investment Roadshow.

    «Очікуємо, що у поточному році ВВП впаде на 5%, хоча раніше ми закладали 4,8%. І це у принципі близько до того, що ми прогнозували», – сказав він.

    При цьому остаточна цифра падіння буде залежати від того, чи введуть локдаун наприкінці року та відповідні заходи держпідтримки.

    Також Петрашко зазначив, що падіння ВВП у першому кварталі 2021 року може становити 3%, але за весь 2021 рік прогнозується зростання до 4,6%.

    «Негативний ефект пандемії матиме великий вплив на початку наступного року. Вочевидь ВВП може впасти на 3% у першому кварталі наступного року», – зазначив він.

    Він уточнив, що економіка повернеться до позитивної динаміки у другій половині 2021 року.

    «Ми очікуємо зростання 4,6% ВВП. Багато хто говорить, що це високий показник, якого багато років не було. Але ми вважаємо, що цього можна досягти», – сказав міністр.

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    Теги: економіка міністр Мінекономіки ВВП Ігор Петрашко
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