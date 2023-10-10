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В Україні дорожчає земля: в яких регіонах ціна найвища

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
В Україні дорожчає земля: в яких регіонах ціна найвища
Земля значно подорожчала у трьох областях. Це Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська
фото: agropolit.com

Середня ціна на землю зростає, але далеко не у всіх регіонах

Попит на землю сільськогосподарського призначення залишається стабільним, незважаючи на війну. За три роки з початку земельної реформи подарували та продали лише 1% землі. Це руйнує міф про те, що її «одразу ж всю продадуть». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Середня ціна на землю зростає, але далеко не у всіх регіонах. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик зазначив, що земля значно подорожчала у трьох областях. Це Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська. В останній вона найдорожча – майже $2 тис. за гектар. Вказано, що на Львівщині вартість землі зросла до $1450 за гектар, а на Тернопільщині – до $1400.

«Це показник того, що є попит на землю і ціна не стоїть на місці. Все працює», – поділився чиновник.

Денис Башлик розповів про другий етап земельної реформи, який стартує у січні 2024 року. Відкриється ринок для юридичних осіб, але купувати землю зможуть лише українці. Іноземцям доступ, як і раніше, буде закрито. Башлик уточнив, що рішення про допущення до земельного ринку громадян інших держав ухвалюватиметься на всеукраїнському референдумі.

«З початком другого етапу сформується група юридичних осіб, які бажають отримати у власність землю, щоб розвивати тривалі інвестиційні проекти. Це призведе до зростання ціни. Тому люди зараз дуже обережно підходять до розпорядження землею, розуміючи, що це нерухомий актив, який принесе їм дохід», – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, українців попередили, що вони можуть втратити земельну ділянку, якщо не оформлять право володіння нею до 1 січня 2025 року. Юристи зазначили, що, відповідно до ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі земельних ділянок», у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник ділянки або його спадкоємець не оформить право володіння, він вважатиметься таким, що відмовився від його одержання.

Теги: земля ціни

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