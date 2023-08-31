Юристи нагадали, за якої умови українці можуть залишаться без земельних паїв

Українців можуть позбавити земельних ділянок та передати їх у власність територіальних громад

Для багатьох українців земельні ділянки – можливість заощадити на недешевих продуктах, проте вже з 1 січня 2025 року вони можуть втратити свій пай. Про те, як уникнути цього, розповідає Центр юридичної допомоги «Правовий елемент» у TikTok.

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Українців попередили, що вони можуть втратити земельну ділянку, якщо не оформлять право володіння нею до 1 січня 2025 року.

Юристи зазначили, що, відповідно до ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі земельних ділянок», у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник ділянки або його спадкоємець не оформить право володіння, він вважатиметься таким, що відмовився від його одержання.

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Далі ці земельні ділянки будуть визнані безхазяйними та передані у володіння територіальним громадам, на яких вони розташовані.

Відповідні зміни було внесено Законом України №2498, який набрав чинності 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення багато українців зіткнулися з проблемою при отриманні спадщини, яка знаходиться на окупованих територіях. Експерти наголосили, що в умовах військового чи надзвичайного стану українці мають право звернутися до будь-якого нотаріуса в нашій країні для заведення спадкової справи, незалежно від місця відкриття спадщини. Таким чином, для того, щоб прийняти спадок, потрібно особисто звернутися до державного чи приватного нотаріуса та надати всі необхідні документи.

Також ми писали, що українські господарства середнього розміру відмовляються від збирання малини на своїх полях через надто низьку ціну на ягоду для заморозки. Однією з причин низьких цін на ринку називають спробу учасників ринку мінімізувати свої ризики, що призвело навіть до створення нової категорії якості малини. У результаті виходить, що українські заморожувальники заготовляють малину для переробників Польщі, які отримують основну додану вартість, однак, при цьому, беруть на себе і багато ризиків.