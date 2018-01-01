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    В Україні капітального ремонту потребують до 80% багатоповерхівок

    Експерти порахували, що на капітальний ремонт багатоповерхівок потрібно 200 млрд грн
    В Україні нині нагальною житловою проблемою є не так термомодернізація багатоповерхових будинків, як просте збереження «даху над головою». Про це пишуть екс-міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда і член Академії будівництва України Всеволод Ніколаєв у своїй статті для DT.UA. «За нашими розрахунками,
    • Сьогодні, 12:48
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    Експерти порахували, що на капітальний ремонт багатоповерхівок потрібно 200 млрд грн

    В Україні нині нагальною житловою проблемою є не так термомодернізація багатоповерхових будинків, як просте збереження «даху над головою». Про це пишуть екс-міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда і член Академії будівництва України Всеволод Ніколаєв у своїй статті для DT.UA.

    «За нашими розрахунками, що базуються на аналізі структури наявного житлового фонду за роками побудови, на сьогодні капітального ремонту потребують до 80% багатоквартирних будинків загальною площею до 400 млн кв. м», - зазначають експерти.

    Вони порахували, що при вартості робіт 500 грн з розрахунку за 1 кв. м (таку цифру наводить, наприклад, Пантелєєв, заступник голови КМДА) відповідна десятирічна програма в національному масштабі потребувала б близько 200 млрд грн або 20 млрд грн на рік.

    «При цьому вартість ремонту, у перерахунку на одну особу, становила б 12,5 тис. грн або до 30 тис. грн на сім'ю. При половинному бюджетному співфінансуванні — удвічі менше», - зазначають Куйбіда і Ніколаєв.

    На їх думку, капітальний ремонт будинків подовжив би термін їхньої експлуатації ще на 30—40 років і поліпшив би якість житла.

    Як повідомлялося, за останні три роки кияни інвестували понад 65 млн грн в технічні заходи у своїх будинках з метою термомодернізації та енергозбереження

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