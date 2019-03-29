В Україні мільярди гривень екоподатку використовуються не за призначенням - ЗМІ



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За 2017 рік місцеві бюджети істотну частину грошей з екоподатку просто не використовували

Гроші йдуть не на прямі екологічні проекти, а на ремонт каналізацій або інші комунальні об'єкти, - експерт

Екологічний податок, що сплачують великі підприємства для підтримки екології, обчислюється мільярдами гривень, але при цьому він є неефективним для підтримки екології, тому що дані кошти найчастіше спрямовуються не на екологічні проекти, а на інші цілі, повідомляє в своєму матеріалі видання «Обозреватель».

Так, за словами, голови «Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами» Кирила Косоурова, гроші «розмиваються», йдуть не на прямі екологічні проекти, а на ремонт каналізацій або інші комунальні об'єкти.

«Ремонтувати каналізації - це, звичайно, добре, але цим повинні займатися місцеві бюджети. На рівні держави гроші йдуть не завжди за призначенням. Їх можуть перекинути на покриття пенсій, постачання армії і так далі. До того ж, у нас в країні не так багато екопроектів. З фахівцями також проблема, тому цим питанням не особливо цікавляться. Тим більше, на скільки пам'ятаю, за 2017 рік місцеві бюджети істотну частину грошей просто не використовували», - пояснює Косоуров.

Як вказує видання, наприклад, Донецька ОДА активно освоює гроші від екоподатку, не маючи навіть в своєму штаті необхідних фахівців. Тільки за період з 2016 по 2018 року місцевий департамент використовував на екологію понад 360 мільйонів гривень.

«Окремо проводились роботи з реконструкції очисних споруд деяких міст Донецької області, що відбувалися за механізмом надання субвенцій місцевим органам влади. По ряду реконструкцій відкриті кримінальні провадження у розтраті бюджетних коштів (Бахмут, Костянтинівка)», - пише видання.

При цьому, як запевняють в ЗМІ, місцеві органи продумали схеми з освоєння грошей під різні проекти. Кошти витрачаються хаотично, без будь-якої продуманої стратегії.

Також вказується, що в багатьох країнах світу екоподаток є дієвим способом підтримки екології.