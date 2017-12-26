В Україні можуть зобов’язати осіб «з високими статками» подавати декларацію

Критерії відбору платників податків – фізичних осіб з високими статками у Мінфіні пропонують сформувати на практиках світового досвіду роботи із заможними платниками податків

Міністерство фінансів України пропонує сформувати на практиках світового досвіду критерії відбору платників податків - фізичних осіб з високими статками та запровадити для них щорічне декларування своїх доходів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв



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Критерії відбору платників податків – фізичних осіб з високими статками у Мінфіні пропонують сформувати на практиках світового досвіду роботи із заможними платниками податків

Міністерство фінансів України пропонує сформувати на практиках світового досвіду критерії відбору платників податків - фізичних осіб з високими статками та запровадити для них щорічне декларування своїх доходів.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками, який оприлюднено на сайті Міністерства фінансів.

«Світова податкова практика підтвердила, що від застосування спеціальних заходів у роботі з платниками податків, що мають великі статки, держава може мати значну користь, оскільки відносно незначна кількість платників податків забезпечує великий відсоток загального обсягу доходів. Так, за результатами деклараційної кампанії за 2016 рік 63 фізичні особи, що подали річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), задекларували у загальній сумі дохід на 7658 млн грн, донараховані суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору становили 225,2 млн грн та 26,6 млн грн відповідно», - зазначається в пояснювальній записці.

Критерії відбору платників податків – фізичних осіб з високими статками в Мінфіні пропонують сформувати на практиках світового досвіду роботи із заможними платниками податків. Зокрема, в основу концепції покладається ідея, що основна частка великих статків складається не із заробітної плати, а з інших видів доходів (інвестиційний прибуток, банківські депозити, операції з нерухомим майном тощо).

Відповідно, Мінфін пропонує віднести до категорії заможних осіб – платників податку фізичних осіб – резидентів, які відповідають одному з наступних критеріїв:

- особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;

- особа прямо чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

- загальний річний оподатковуваний дохід особи за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

Також у законопроекті передбачено запровадження щорічного подання такими фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи, а також встановлення підвищеного рівня відповідальності за несвоєчасне подання податкових декларацій.

З метою контролю за поданою інформацією планується надати повноваження ДФС отримувати доступ до інформації про банківські рахунки зазначеної категорії фізичних осіб. Крім того, планується розширити обсяг інформації, що надаватиметься банківськими установами на письмову вимогу органів доходів і зборів щодо банківських рахунків осіб з високими статками, за умови належного захисту таких даних.

Зауваження до законопроекту прийматимуться протягом місяця з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.