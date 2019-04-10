Український автопром різко зменшив виробництво у березні



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Водночас автобусне виробництво зросло на 42% до 88 одиниць

В Україні в березні 2019 року порівняно з березнем минулого року виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 30,9% до 534 одиниць.

Про це повідомляє прес-служба асоціації Укравтопром.

«За попередніми даними, кількість випущених українськими заводами автотранспортних засобів в березні становила 534 одиниці. Таким чином, від свого березневого результату річної давності український автопром відстав на 30,9 відсотка», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць падінням більш ніж на третину порівняно з березнем 2018 року, а вся статистика щодо легкових автомобілів знову була сформована тільки великовузловим складанням на закарпатському підприємстві Єврокар.

У свою чергу березневе виробництво вантажних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становило всього чотири одиниці, що в сім разів менше, ніж роком раніше.

Водночас автобусне виробництво зросло на 42% до 88 одиниць.

Як повідомляється, всього з початку року в Україні була проведена 1 741 одиниця автотранспортних засобів, що на 15,6% менше, ніж за перший квартал 2018 року.