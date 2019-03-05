В Україні назвали лідерів аграрного експорту



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На перше місце серед українських ринків збуту вийшли країни ЄС

Лідерами експорту залишаються зернові, олія та насіння олійних культур

Лідерами українського сільськогосподарського експорту залишаються зернові культури з часткою 44,6% в загальній структурі аграрного експорту, олії – 19,8% та насіння олійних культур – 9,7%. Про це розповіла в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, повідомляє УНН.

«У регіональній структурі експорту АПК відбулися зміни. На перше місце серед наших ринків збуту вийшли країни ЄС, куди ми за січень поточного року експортували продукції на $668 млн. Країни Азії поступились нашим європейським сусідам з результатом трохи більше ніж $641 млн, а третє місце у країн Африки, куди український агроекспорт склав за цей період $292,2 млн»,- розповіла Ольга Трофімцева.

Як повідомлялося, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав $1,7 млрд та продемонстрував зростання майже на 22,5%.

Варто відзначити, що Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі.