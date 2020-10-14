Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда Фото: president.gov.ua

Президент України наголосив, що питанням історії мають займатись історики, а не політики

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте, а суперечок між країнами бути не повинно.

Про це Зеленський заявив у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам у межах поїздки до Одеси, повідомляє Офіс президента

«Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути», – сказав президент України.

Зеленський наголосив, що питанням історії мають займатись історики, а не політики .

«Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди», – додав президент.

До слова, напередодні Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Леха Качинського.

Як повідомлялося, 13 жовтня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, відвідали Одесу.

12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.