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    Політика

    Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – Зеленський

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    Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда - Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – Зеленський
    Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда
    Фото: president.gov.ua

    Президент України наголосив, що питанням історії мають займатись історики, а не політики

    Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте, а суперечок між країнами бути не повинно. 

    Про це Зеленський заявив у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв’ю українським і польським журналістам у межах поїздки до Одеси, повідомляє Офіс президента 

    «Тому важливо, що сьогодні як політичне питання – питання історичної пам’яті знято повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути», – сказав президент України.

    Зеленський наголосив, що питанням історії мають займатись історики, а не політики .

    «Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди й будемо сусідами назавжди», – додав президент.

    До слова, напередодні Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Леха Качинського.

    Як повідомлялося, 13 жовтня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, відвідали Одесу.

    12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

    Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.

    історія Польща політика Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент
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