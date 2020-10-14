Зеленський: важливо, щоб Україна була рівноправним членом ЄС



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Володимир Зеленський: Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом

Президент наголосив, що ментально українці – це європейці

Україна має не просто стати членом Європейського Союзу, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав

Про це заявив в інтерв’ю українським і польським журналістам у межах поїздки до Одеси заявив президент Володимир Зеленський.

«Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом», – наголосив глава української держави.

«Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами», – додав Зеленський.

Глава держави нагадав, що для набуття членства у Євросоюзі країни, які прагнуть до нього приєднатися, мають виконати чимало умов.

«Політики – і українські, і європейські – кажуть, що шлях до ЄС – це шлях з двостороннім рухом, один одному назустріч. Але ніхто не каже, що на цій дорозі багато смуг: багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо», – сказав він.

Зеленський наголосив, що ментально українці – це європейці. Він нагадав, що свого часу було чимало суперечок щодо вступу в Євросоюз таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина, а нині вони є членами ЄС.

«Ми зараз бачимо результат», – констатував президент України.

На запитання журналіста про те, чи можливий момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік «столу» Європейського Союзу, глава держави відповів: «Обов’язково буде такий момент».

Анджей Дуда зі свого боку відзначив, що Польща завжди підтримувала європейські прагнення України.

«Україна завжди була у Європі, а питання приналежності до ЄС – це питання політичного характеру, й це вимагає змін і багатьох реформ, які мають бути проведені в Україні», – сказав він.

Президент Польщі зауважив, що завжди стояв на позиції, що держави, які хочуть вступити до ЄС, повинні мати перспективу вступу – двері ЄС мають бути відчинені.

«Україна прямує до ЄС, а ми її на цій дорозі підтримуємо, і доказом цього є мій візит», – наголосив Дуда.

До слова, напередодні Зеленський та Дуда в Одесі вшанували пам'ять Леха Качинського.

Як повідомлялося, 13 жовтня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, відвідали Одесу.

12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.