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    Думки вголос

    В Україні відбудеться референдум, і він буде про недовіру президенту

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    В Україні відбудеться референдум, і він буде про недовіру президенту

    Коли вже завершиться ця нескінченна дешева піарщина?

    Новина про намір президента провести в день голосування «опитування» застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його відірваність від реальних проблем особливо помітна. У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і у лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі і валиться економіка, президент займається відвертою маячнею та оголошує якесь «потєшне» опитування людей на дільницях у день виборів!!! «Опитування», яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей.

    Спадає на думку декілька запитань: коли вже завершиться ця нескінченна дешева піарщина і почнеться реальне управління країною та до яких пір буде так принижуватися статус Президента України?!

    Але якщо Президенту хочеться «почути кожного», то «Батьківщина» пропонує ухвалити закон про референдум, а потім на референдумі поставити такі 5 запитань, які дійсно хвилюють людей:

    1. Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?
    2. Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?
    3. Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?
    4. Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?
    5. Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?

    Опитування, так опитування!

    25-го жовтня в Україні дійсно відбудеться референдум. Це буде референдум про недовіру президенту та його владі.

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Батьківщина економіка референдум закон президент влада
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