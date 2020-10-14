В Україні відбудеться референдум, і він буде про недовіру президенту

В Україні відбудеться референдум, і він буде про недовіру президенту
Коли вже завершиться ця нескінченна дешева піарщина?
Новина про намір президента провести в день голосування «опитування» застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його відірваність від реальних проблем особливо помітна. У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і у лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі і валиться економіка, президент займається відвертою маячнею та оголошує якесь «потєшне» опитування людей на дільницях у день виборів!!! «Опитування», яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей.
Спадає на думку декілька запитань: коли вже завершиться ця нескінченна дешева піарщина і почнеться реальне управління країною та до яких пір буде так принижуватися статус Президента України?!
Але якщо Президенту хочеться «почути кожного», то «Батьківщина» пропонує ухвалити закон про референдум, а потім на референдумі поставити такі 5 запитань, які дійсно хвилюють людей:
- Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?
- Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?
- Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?
- Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?
- Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?
Опитування, так опитування!
25-го жовтня в Україні дійсно відбудеться референдум. Це буде референдум про недовіру президенту та його владі.
Джерело: блог Юлії Тимошенко