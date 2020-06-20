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    Економіка та фінанси

    Гривню друкували? Член Ради Нацбанку розповів, де уряд брав кошти під час коронакризи

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    <p>Під час пандемії коронавірусу бюджетні видатки за незахищеними статтями відкладались</p> - Гривню друкували? Член Ради Нацбанку розповів, де уряд брав кошти під час коронакризи

    Під час пандемії коронавірусу бюджетні видатки за незахищеними статтями відкладались

    Віталій Шапран вказав джерела, які були використані урядом в останні місяці, аби покрити поточні витрати

    Член Ради Нацбанку Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» розповів, звідки держава брала кошти на соціальні виплати під час карантину, пов’язаного з епідемією коронавірусу.

    «Бюджетні видатки за незахищеними статтями відкладались, частина грошей позичалась, в тому числі у держбанках, коли розблокували первинний ринок ОВДП, були також затримки з відшкодування ПДВ, очевидно, деякі проекти, які фінансувались із державного бюджету, відкладались», – розповів Шапран.

    Економіст вважає, що з  покращенням ситуації у системі державних фінансів після отримання коштів МВФ та ЄС в уряду ще буде можливість повернутись до виконання запланованих проєктів. «Потрібно вкладатись у інфраструктуру, аби вивозити наш врожай без втрат. Бізнес сам не впорається із оновленням радянської інфраструктури, тут потрібна допомога держави», – зазначив фахівець.

    Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

     

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