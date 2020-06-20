Гривню друкували? Член Ради Нацбанку розповів, де уряд брав кошти під час коронакризи



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Під час пандемії коронавірусу бюджетні видатки за незахищеними статтями відкладались

Віталій Шапран вказав джерела, які були використані урядом в останні місяці, аби покрити поточні витрати

Член Ради Нацбанку Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» розповів, звідки держава брала кошти на соціальні виплати під час карантину, пов’язаного з епідемією коронавірусу.

«Бюджетні видатки за незахищеними статтями відкладались, частина грошей позичалась, в тому числі у держбанках, коли розблокували первинний ринок ОВДП, були також затримки з відшкодування ПДВ, очевидно, деякі проекти, які фінансувались із державного бюджету, відкладались», – розповів Шапран.

Економіст вважає, що з покращенням ситуації у системі державних фінансів після отримання коштів МВФ та ЄС в уряду ще буде можливість повернутись до виконання запланованих проєктів. «Потрібно вкладатись у інфраструктуру, аби вивозити наш врожай без втрат. Бізнес сам не впорається із оновленням радянської інфраструктури, тут потрібна допомога держави», – зазначив фахівець.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.