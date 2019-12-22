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    Думки вголос

    Зеленський закрив ігрові зали: що далі?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський закрив ігрові зали: що далі?

    Який ще відкритий напівкримінальний бізнес може закрити Зеленський за один день?

    Мовою оригіналу

    оказалось, что у правящей партии, которая имеет монобольшинство в Раде, спикера и глав всех профильных комитетов, не хватает голосов для принятия необходимого решения по законодательному регулированию игрового бизнеса. И тогда президент Зеленский, который лично привел большинство в Раду, проявил волю и отдал приказ закрыть все игровые залы. И в тот же день все 5300 игровых залов во всей Украине были закрыты. Но победить будет не просто - это ведь это не единственная открыто работающая полукриминальная схема, да и история игровых залов еще далеко не закончена, держатели схемы будут прилагать все усилия, чтобы возобновить работу.

    Какие выводы?

    Во-первых, поражает, какие масштабы приобрела эта беда в стране. Сколько же людей туда ходит и несет свои гроши, в тщетной надежде получать деньги тычком кнопки. Если даже 100 человек в месяц зайдет поиграть - это же 500 000 зависимых лудоманов. Ужас. Закрытие этих залов искренне поддерживаю.

    Во-вторых, за один день принято решение, на которое власти раньше не решались годами, о котором говорили и заговаривали, чтобы продолжать грабить "лохов", несущих деньги. Если залы через пару месяцев откроются, то рейтинг власти обвалится. Если держатели игровых сетей пойдут на компромисс и закон будет принят, но затем под его крышей снова начнется в какой-то форме игровая лихорадка - рейтинг власти обвалится. И теперь посмотрим, кто и где посмеет снова открыть игровой зал при таких высоких политических ставках.

    В-третьих, какой еще полукриминальный бизнес открыто действует в Украине и может быть быстро закрыт, и ждет решений Владимира Зеленского?

    3.1. Пункты сдачи металлолома - такой же полукриминальный бизнес, широко используется ворами металла и для легализации уклонения от уплаты налогов.

    3.2. Нелегальная торговля нелегальным алкоголем по ценам ниже минимальной розничной цены с акцизным налогом.

    3.3. Нелегальная торговля сигаретами по ценам ниже акцизного налога.

    3.4. Торговля ювелирными изделиями, электроникой и брендовой одеждой без фиксации в таможенной базе и уплаты пошлин.

    Все это происходит вполне открыто, также открыто для всех покупателей и общеизвестно для всех органов власти как и «Космолоты». И все это можно вполне успеть закрыть до Нового года - и показать тем самым, что теневые схемы будут выжигать все подряд, без разбора. И что замены крыш не будет.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бізнес закон президент
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