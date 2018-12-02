В Україні різко подешевшали банани



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На наступному тижні банани зростуть у ціні

Зниження фахівці пояснюють низьким попитом на тлі рекордно низьких цін на яблуко

В Україні весь попередній тиждень знижувалися ціни на банани. За підсумками тижня банани подешевшали на 10%, а їх середня оптова ціна була вже на 31% нижче, ніж роком раніше і досягала 18 грн / кг (64 центів США / кг). Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Таке зниження фахівці пояснюють занадто низьким попитом на продукцію на тлі рекордно низьких цін на яблуко. Щоб активізувати попит на продукцію, імпортери бананів були змушені йти на поступки покупцям і знижувати ціни. Таким чином ціни знизилися не тільки в оптовій торгівлі, а й в мережах супермаркетів, які активно влаштовували акції на банани, користуючись низькою ціною.

Ціни на банани в Україні залишилися найнижчими в регіоні. У Польщі ціни на банан в півтора рази вищі, в Росії - на 22% вищі, а в Молдові - на 64% вищі.

В даний момент середні оптові ціни на банани значно вищі, ніж ціни на яблуко, які незначно подорожчали на попередньому тижні. Банани зараз в 2,6 рази дорожче, хоча ще тиждень тому вони були в три рази дорожче, ніж яблука.

Учасники ринку відзначають, що ціни на банани, швидше за все, знову виростуть вже на наступному тижні внаслідок девальвації української валюти по відношенню до долара, тому що при таких цінах імпорт стає не дуже вигідним.