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В Україні розпочалися жнива

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Україні розпочалися жнива
Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини
фото з відкритих джерел

Збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях

Сільгоспвиробники шести областей України розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Про це в п'ятницю, 21 червня, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Повідомляється, що збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Загалом намолочено 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю:

  • пшениці – 1,1 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га;
  • ячменю – 39,9 тис. тонн при врожайності 29,8 ц/га;
  • гороху – 7,3 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га.

«Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини. Вони збирають по 30,5 ц з гектара. В той же час сільгосптоваровиробники Одещини лідирують за найбільшим обмолотом площ посівів  11,8 тис. га», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч валове виробництво  зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

До слова, ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогодні критична, що відіб’ється на кінцевій ціні для споживача. Зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а у наступні місяці – ще на 20%. Про це в коментарі AgroPortal.ua заявив президент «Всеукраїнської асоціації пекарів», директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко. 

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Теги: Миколаїв аграрії Мінагрополітики

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