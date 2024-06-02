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Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
фото: ДСНС

Уламки ворожих дронів впали у Куцурубській громаді

У ніч на 2 травня російські окупанти атакували Миколаївщину дронами-камікадзе. Унаслідок падінням уламків збитих ворожих БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області .

«Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства», – йдеться в повідомленні.

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На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
фото: ДСНС

Станом на 08:40 надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м. До гасіння залучалось 10 вогнеборців та дві одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Крім того, учора, 1 червня, о 15:50 та 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Унаслідок одного з них у с. Іванівка відбулося займання трави на території спортивного майданчика школи.

Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти атакували Україну ракетами й безпілотниками. Захисники неба збили 25 із 25 «Шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

До слова, нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні. 

За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

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Теги: пожежа війна Миколаївщина обстріл Миколаїв

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