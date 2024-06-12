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Україна вперше відправить соняшникову олію до Африки в межах Grain from Ukraine

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна вперше відправить соняшникову олію до Африки в межах Grain from Ukraine
Окрім зерна, кукурудзи та гороху Україна також відправлятиме соняшникову олію в межах гуманітарної продовольчої ініціативи
фото: minagro.gov.ua/Мінагро

Цьогоріч Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів

Україна вперше відправляє соняшникову олію в межах гуманітарної продовольчої ініціативи президента України Grain from Ukraine. Зокрема, 2453,26 тонни олії призначено для п'яти африканських держав – Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Відправка гуманітарного вантажу здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. 

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, цього року Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів. 

«Ми виконуємо місію нашої країни, забезпечуємо продовольчу безпеку у світі. І розширюємо  гуманітарні товари, як було оголошено президентом України Володимиром Зеленським під час другого саміту Grain from Ukraine. Ми постачаємо не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію. Ця олія буде відправлена контейнерами з портів Великої Одеси», – зазначив Маркіян Дмитрасевич.

Очільниця Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Маріанна Ворд повідомила, що в межах Grain from Ukraine відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції. На сьогодні до ініціативи приєдналося багато країн донорів. Зокрема, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.

Також найближчим часом Україна передасть на переробку Всесвітній продовольчій програмі зерно попередніх врожаїв для вироблення макаронних виробів і хліба. Ці товари відправлять мешканцям прифронтових територій.

Як повідомлялося, вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року.

Як зазначає статистичне відомство Eurostat, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Ця тенденція прискорилася до 44% у вересні 2023 року, 50% у жовтні та 51% у листопаді. Невелике уповільнення спостерігалося у грудні 2023 року, коли ціни були на 47% вищими, ніж роком раніше.

До слова, ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогодні критична, що відіб’ється на кінцевій ціні для споживача. Зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а у наступні місяці – ще на 20%.

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Теги: Африка Україна ООН

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