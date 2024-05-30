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Головний аграрний виш країни обрав нового ректора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Головний аграрний виш країни обрав нового ректора
До обрання ректором Ткачук обіймав посаду проректора НУБІП з науково-педагогічної діяльності, міжнародної діяльності та розвитку
фото з відкритих джерел

Кандидатуру Вадима Ткачука підтримали 83,3% колективу університету 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) отримав нового ректора. Ним став Вадим Ткачук. Про це повідомив голова наглядової ради НУБіП Микола Томенко у Facebook.

Він зазначив, що із 94,7% виборців за Вадима Ткачука проголосували 83,3%, за Василя Стрільця – 6,7%, проти обох кандидатів – 3%.

«До виборчої комісії НУБІП скарг щодо порушень не поступило», – уточнив Томенко.

Вадим Ткачук є доктором економічних наук, професором. До свого обрання ректором НУБІП він був проректором із міжнародної діяльності та розвитку цього університету.

У березні 2024 року Національний університет біоресурсів і природокористування України провів конференцію трудового колективу, на якій зібрались 237 делегатів. Вони висунули Вадима Ткачука єдиним кандидатом на посаду ректора НУБІП.

«Отже. проректора із міжнародної діяльності та розвитку, доктора економічних наук, професора Вадима Ткачука обрано новим ректором НУБіП України», – йдеться у повідомленні університету.

До відома, перед цим університет очолював професор, доктор педагогічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України, український політик та громадський діяч Станіслав Ніколаєнко. Він також був міністром освіти і науки України протягом 2005-2007 років.

Як повідомлялося, Зарплата ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (11 місце) Станіслава Ніколаєнка становила, згідно з його декларацією, 973,7 тис. грн.

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Теги: університет аграрії

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