В Україні тариф на опалення в два рази нижчий, ніж в Словаччині



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НКРЕКП опублікувала тарифи на опалення деяких країн Європи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила дані щодо вартості централізованого опалення в Україні та деяких країнах Європейського союзу. Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці комісії.

За даними регулятора, середня вартість послуги з централізованого опалення в Україні становить 1536 грн/Гкал.

У країнах ЄС, дані за якими наводить НКРЕКП, вартість наступна: Естонія - 2642 грн, Латвія - 2206 грн, Данія 2330 грн, Чехія - 2848 грн, Словаччина - 3283 грн.

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Нагадаємо, раніше НКРЕКП заявляла, що в Україні зберігаються найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС - на рівні 20,5 євроцента.