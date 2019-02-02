В Україні впали продажі нових автомобілів



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У порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%

У січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тисячі машин, у порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Таке значне зниження інтересу споживачів до нових автомобілів пов’язано перш за все з лібералізацією імпорту вживаної техніки і пільговою легалізацією машин на єврономерах, сукупна частка яких у первинних реєстраціях легкових автомобілів наприкінці минулого року досягла 75%.

Найкращий результат на українському ринку нових авто у перший місяць року продемонструвала марка Renault, 804 автомобіля якої обзавелися своїми першими власниками. При цьому, відносно січня 2018 року реалізація Renault в Україні зросла на 37%.

Другою за популярністю стала марка Toyota з результатом 632 зареєстрованих авто. Від свого показника річної давності Тойота відстала на третину.

Третє місце в рейтингу марок у Nissan – 427 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 4% менше, ніж роком раніше.

На четвертій позиції KIA, яка покращила свій минулорічний показник на чверть до 390 шт.

Замикає п’ятірку лідерів Skoda з результатом 341 авто (-22%).

Також до ТОП – 10 листопада увійшли: Hyundai – 336 шт. (+27%); Volkswagen – 273 шт. (-53%); Mazda – 215 шт. (-33%); Mitsubishi – 177 шт. (-23%); Audi – 175 шт. (-39%).

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, в активі якого 329 реєстрацій.