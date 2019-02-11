В Україні за місяць цього року нарахували 335 мільйонерів



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Протягом січня поточного року громадяни подали понад 22 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік

Мільйонери сплатили до бюджету податків на суму понад 30 млн грн

У січні 2019 року 335 громадян задекларували доходи понад 1 млн грн, отримані у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як зазначається, на сьогодні вже 335 громадян задекларували доходи у сумі понад мільйон гривень. «Податкові зобов’язання з ПДФО визначено такими громадянами у розмірі – 27,5 млн грн, військового збору – 3,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що протягом січня поточного року громадяни подали понад 22 тис. декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році. Це на 13% або на 2,5 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі – 3,6 млрд грн. Громадянами самостійно визначено до сплати в бюджет 79,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 26,5 млн грн, або на 50 відсотків більше, ніж у січні 2018 року. Сума військового збору до сплати становить – 13,1 млн грн, що на 3,1 млн грн, або на 31 відсоток більше, ніж за відповідний період попереднього року.