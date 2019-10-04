Через низький тариф до кінця року збитки компанії «Миколаївгаз» сягнуть 400 млн грн новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через нестачу коштів АТ «Миколаївгаз» ледве має можливість здійснювати свою діяльність

Тариф на розподіл газу АТ «Миколаївгаз» вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 242,9 млн гривень. Цього року, якщо ситуація не зміниться, компанія отримає збиток у розмірі 400 млн гривень.

Через нестачу коштів АТ «Миколаївгаз» ледве має можливість здійснювати свою поточну діяльність: забезпечення безаварійного та безперебійного розподілу газу по території Миколаївської області.

Щороку в Україні відбуваються інфляційні процеси, внаслідок чого постійно зростають ціни на обладнання, інструменти, паливно-мастильні матеріали. Паралельно з цим має підвищуватись і рівень заробітної плати. А відповідно до цих процесів і потреб підприємства має регулярно переглядатись і тариф на розподіл газу.

Чинним тарифом, встановленим для АТ «Миколаївгаз» ще в 2016 році, передбачено, що компанія отримує за розподіл одного кубометра газу 73 копійки (без ПДВ). Більше 40% з цих коштів направляється на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, понад 30% - на зарплату робітників. Після сплати податків тільки 10% залишається на забезпечення функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників, обслуговування мереж тощо. Проте, як вже зазначалось раніше, НКРЕКП вже третій рік поспіль цей тариф не переглядає.

«Наразі наш тариф у 3 рази менше необхідного рівня, що тягне за собою значні збитки компанії й нестачу фінансування на своєчасний і повноцінний ремонт газорозподільної системи. А це, в свою чергу, може призвести до аварій і, як наслідок, не лише до перебоїв газопостачання, але й до загрози безпеки споживачів. Найбільшу стурбованість це викликає у компанії саме зараз – напередодні опалювального сезону», - говорить фінансовий директор АТ «Миколаївгаз» Сергій Черніков.

За останні 5 років кількість ГРП/ШРП з вичерпаним строком експлуатації зросла в 2 рази, а кілометраж газопроводів, що знаходяться в критичному стані (строк експлуатації яких перевищує 40 років) – в 5 разів. Зараз в Миколаївській області більше 100 газорегуляторних пунктів знаходяться в аварійному стані, а довжина замортизованих газопроводів досягає майже 360 км. Поступовий знос газорозподільних мереж веде до наростаючої загрози їх аварійності.

Ускладнює проблему й відтік кваліфікованих кадрів. Зараз середній рівень зарплатні в «Миколаївгазі» майже на 20% менше у порівнянні з середньою зарплатою по Миколаївській області і на 38% менше за середній рівень по промисловості в Україні. Так, за останні три роки компанію покинули 917 спеціалістів.

«Наближається новий опалювальний сезон, а підприємство втратило значну частину кваліфікованих працівників з багаторічним досвідом. Нових спеціалістів складно залучити, адже з таким рівнем оплати праці у них просто немає бажання працювати в компанії. А навіть ті, що приходять, мають ще достатньо знань та досвіду, аби одразу активно поринути у роботу», - розповідає начальник управління персоналом АТ «Миколаївгаз» Інеса Мовчан.

Найбільш затребуваними спеціальностями в АТ «Миколаївгаз» залишаються слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

АТ «Миколаївгаз» все-таки не покладає надії достукатися до Держрегулятора і вбачає можливість вирішення проблеми через здійснення наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати Оператору ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, який передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом всього року.