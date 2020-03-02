В Україні з'явилася нова фінансова піраміда під виглядом ювелірного бізнесу



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Тисячі людей вже стали вкладниками і навіть не підозрюють про свої ризики

Тисячі людей купилися на схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry, яка щодня набирає обертів, повідомляє ТСН.Тиждень.

Реклама піраміди в кожному обласному центрі країни і навіть невеличкому містечку. За кожною ювелірний магазин, а в ньому купа народу. І це ще не все - B2BJewelry є в Росії і аж 15 магазинів у Казахстані.

«Компанія буде щотижня віддавати проценті. Від 8 відсотків і вище. Таких відсотків не дає жоден банк», - заявлять співробітники піраміди.

«Якщо ви купуєте в виробі срібло або золото, якщо ви купуєте покупку від тисячі гривень, за рік ви заробляєте 104 відсотки. Ви відбиваєте суму», - кажуть продавці.

На ювелірних виробах одразу 2 цінники – вартість, за яку купуєте прикрасу. Інша сума – яку вам повернуть протягом року. Це кешбек. Повна вартість товару плюс 4 відсотки. Вигідний бізнес, чи не так? Вам фактично дарують прикраси. Однак, значно вигідніше придбати сертифікат. Це ось такі паперові прямокутники, де намальовано від одної до 27 тисяч гривень. На сертифікати більші проценти до 8 щотижня, а це 416 відсотків річних.

«Ви купили на 5 тисяч гривень, ми множемо на 8%, 400 гривен ви отримуєте кожен тиждень. Одну п’ятницю ми пропускаємо і множемо на 52 тижні, виходить 20 тисяч 800, ви від 5 тисяч заробляєте за рік», - переконують продавці.

І це ще не все – приводьте друзів і отримаєте додаткові бонуси.

Є і розписана система бонусів, залежно від того, на яку суму зроблено покупок вашою командою, тобто людьми, яких ви привели в проект, і скільки відсотків вам за це нарахують. Усі виплати переказують на вашу банківську картку, інтернет-гаманеці або на касу реального магазину.

Документи без ідентифікаційного коду господарюючого підприємства і його повної назви українською мовою.

Навіть на самій бірці є юридичні прогалини. «Мають бути реквізити заводу-виробника чіткі. Тут їх немає», - додає юрист.

І ще одне серйозне порушення закону – це розрахунок у валюті і відсутність терміналів. Тобто плати чим хочеш, долари, євро і все кешем без будь-якої можливості зрозуміти, куди увесь цей нал везуть.

Є всі признаки піраміди. І ювелірні прикраси – лише приманка, каже фінансист Ерік Наймай. Бо для початку людям дають потримати в руках щось реальне, цінне.

На картонних бланках сертифікатів – теж жодних реквізитів. Ні слова про умови виплат і під які відсотки.

Засновник проекту - вінничанин Микола Гонта власник ювелірної фабрики і цього надприбуткового бізнесу.

«Цей бізнес дійсно рентабельній. Мені вдалося поєднати величезну швидкість продажів і цей же рівень маржі і це дає ось такі ось плоди», - каже чоловік.

А сертифікати без будь-яких реквізитів, за якими платять шалені відсотки - звичайні подарункові сертифікати, додає Гонта.

Утім, прокуратура таки зацікавилась діяльністю вінничанина. Відкрите кримінальне провадження. Зокрема встановлено, що по рахунках, відкритих банківських установах на користь БО «БФ «Зимородок», зараховувались грошові кошти, як у вигляді благодійних внесків від ряду фізичних осіб, у тому числі у вигляді оплати В2В сертифікату.

Банківською установою встановлено, що у бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт, на якому розміщено інформацію, яка викликає вмотивовані підозри в шахрайстві за схемою «фінансової піраміди». Вказане свідчить про те, що учасниками організованої групи, організовано злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб – підприємців. Але засновник запевняє, що про це не чув. Зізнається, що кримінальну справу мав у минулому.

«Мене звинувачували у підроблені проби, яку я ставлю на золото. Це прирівнюється до фальшивомонетника. Вивчайте документи. Жоден виріб у мене ніколи не було взято на експертизу. Хтось там, щось написав», - каже чоловік.

І запевняє, що бізнес абсолютно чесний, зокрема і в Росії. І продовжує переконувати, що піклується про фінансове благополуччя українського населення.