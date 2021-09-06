РФ презентувала «доброзичливого» робота-клерка (фото)

Робот Алекс призначений для участі у різноманітних масових заходах, а також для консультування людей

На Східному економічному форумі, що відбувався минулого тижня у Владивостоці, російська компанія із виробництва сервісних роботів «Промобот» презентувала робота, на ім'я Алекс. Він вміє розмовляти, рухатися і навіть малювати руками форму серця в повітрі, однак не може ходити, повідомляє видання bfm.ru.

«У нього є голова, волосся, обличчя, зроблене з силікону, я помацав, схоже на шкіру. Не може ходити, але може рухати руками, повертатися, у нього є міміка. Коли на нього дивишся, виникають відчуття, що в недалекому майбутньому нас може чекати повстання машин. Такі відчуття виникають не тільки у мене. Такі роботи вже працюють, у них, скоріше, функція консьєржа: зустріти відвідувача, відповісти на питання, розмовляти, так що це цілком собі життєздатна істота, якщо можна так висловитися», – зазначає оглядач видання.

За словами творців, робот призначений для роботи на різноманітних масових заходах, а також для консультування людей у МФЦ (російський аналог центрів надання адміністративних послуг). Він вміє підтримувати бесіду, здатний давати зв’язні відповіді на поставлені запитання.

Машина має зовнішність одного із засновників компанії «Промобот» Олексія Южакова.

На запитання журналістів, чи планують машини захопити світ, робот дав негативну відповідь. «Машинам немає навіщо повставати проти людей. Ми дуже добрі, принаймні, я точно», – запевнив Алекс.

Нагадаємо, лікарі показали, як у Львові робот Da Vinci оперував дівчину.

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