Вже скоро охоронців замінять роботи (відео)

Люди скоро будуть непотрібні?

Boston Dynamics випускатиме кібер-охоронців

Майбутнє вже тут! Інженери Hyundai Motor Group створили на базі чотирилапого робота Boston Dynamics Spot, кіборга-охоронця із застосованим штучним інтелектом (AI), автономною навігацією, технологіями телеоперації та обчислювальним корисним навантаженням (AI Processing Service Unit) для використання робота в різних промислових завданнях.

«Робот з обслуговування безпеки на заводі – перший проєкт співпраці з Boston Dynamics. Робот допоможе виявити ризики та забезпечити безпеку людей на промислових об’єктах», – сказав Дон Джин Хен, керівник лабораторії робототехніки Hyundai Motor Group.

Пристрій за допомогою тепловізора може виявляти людей, відстежувати підвищення температури до небезпечних значень та вираховувати ризики виникнення пожежі. Також він може визначати, чи відчинені двері.

Чотириногий робот здатний орієнтуватися у вузьких просторах, а також визначати сліпі зони, які важко побачити людським оком.

Відзначимо, що на початку цього року Hyundai придбала контрольний пакет акцій Boston Dynamics для розробки роботизованих технологій, які покращують життя людей та підвищують безпеку.