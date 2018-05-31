  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    В «Укрзалізниці» попередили, що онлайн-продаж квитків може «підвисати»

    • Розсилка
    В «Укрзалізниці» попередили, що онлайн-продаж квитків може «підвисати»

    Можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua

    ПАТ «Укрзалізниця» попереджає про можливі короткочасні обмеження доступності в системі онлайн-продажу квитків через високу завантаженість.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    «У зв'язку із сезонним збільшенням попиту на пасажирські перевезення та відкриттям продажу квитків на додаткові літні поїзди більш ніж у двічі зросло навантаження на систему з продажу квитків. Як наслідок можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

    В «Укрзалізниці» запевнили, що фахівці цілодобово вирішують усі технічні задачі й оперативно вживають відповідних заходів. Наразі система працює в штатному режимі. 

    Нагадаємо, з середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

    Читайте також
    Укрзалізниця інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ