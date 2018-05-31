В «Укрзалізниці» попередили, що онлайн-продаж квитків може «підвисати»

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Можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua

ПАТ «Укрзалізниця» попереджає про можливі короткочасні обмеження доступності в системі онлайн-продажу квитків через високу завантаженість.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У зв'язку із сезонним збільшенням попиту на пасажирські перевезення та відкриттям продажу квитків на додаткові літні поїзди більш ніж у двічі зросло навантаження на систему з продажу квитків. Як наслідок можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» запевнили, що фахівці цілодобово вирішують усі технічні задачі й оперативно вживають відповідних заходів. Наразі система працює в штатному режимі.

Нагадаємо, з середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.