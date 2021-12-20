Податкова скасує рішення про нарахування «Сінево» мільярда податків – нардеп

За словами Гетманцева, під час планової перевірки відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків

Державна податкова служба скасує рішення щодо донарахування компанії «Сінево» 1,1 млрд грн податків. Про це сказав народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, під час планової перевірки відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків.

«У зв'язку з цим було прийнято рішення скасувати результати акту в цій частині та направити на додаткову перевірку… Платник податків погодився на таку концепцію», – наголосив Гетманцев.

Напередодні повідомлялося, що Державна податкова служба розгляне можливість проведення додаткової перевірки за фактом донарахування компанії «Сінево Україна» понад 1,08 млрд грн податків.

Як повідомлялося, Державна податкова служба провела в компанії «Сінево Україна» податкову перевірку та нарахувала додаткові податки у розмірі 1,086 млрд грн. В компанії заявляють, що платежі було нараховано необґрунтовано. За словами прессекретарки компанії Вікторії Ілінської, акціонери «Сінево» були шоковані українськими перевірками.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.

Джерело: Інтерфакс-Україна