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    У «Борисполі» ще 45 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами

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    45 Covid-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - У «Борисполі» ще 45 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами
    45 Covid-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту «Бориспіль»
    фото: Нацполіція

    В Україні цього року відкрили понад 1200 проваджень за підроблення Covid-документів

    В аеропорту «Бориспіль» із 13 до 18 грудня 45 осіб надали документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підроблення. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Поліція відкрила провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підроблення та використання підроблених документів.

    «За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікаціюм, – заявили правоохоронці.

    Служба безпеки України 14 грудня повідомила про викриття найбільшої в країні мережі виготовлення фейкових сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19. За попередньою інформацією, організатори схеми заробляли понад 5 млн грн щомісяця.

    Як повідомлялося, 12 грудня прикордонники виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль».

    Раніше стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19.

    Головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Теги: Аеропорт Бориспіль лікар документи Київщина поліція щеплення
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    У «Борисполі» ще 45 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами