В уряді назвали обсяг допомоги Євросоюзу



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Євросоюз надавав допомогу для сфери управління державними фінансами, системи професійно-технічної освіти, сфер енергетики та енергоефективності, охорони навколишнього середовища, транспорту, електронного зв’язку, кібербезпеки

З 2015 року ЄС надав Україні допомогу на суму понад 770 млн євро

Протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн. Про це йдеться у звіті віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Як зазначається, у рамках п’ятого засідання Ради асоціації підписано п’ять міжнародних договорів про фінансування нових програм міжнародної допомоги з загальним бюджетом 222,5 млн євро.

Предметом зазначених договорів визначено реформування сфери управління державними фінансами та системи професійно-технічної освіти, сфер енергетики та енергоефективності, охорони навколишнього середовища, транспорту, санітарного та фітосанітарного контролю, стандартизації, бухгалтерського обліку і аудиторської діяльності, електронного зв’язку, кібербезпеки та розширення контактів України та країн-членів ЄС з метою професійного обміну.

Залучення допомоги з боку ЄС також надало змогу капіталізувати Фонд енергоефективності на суму 50 млн євро. Відповідний міжнародний договір укладено у квітні 2018 року. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 1,8 млрд грн для наповнення фонду, наголошується в документі.

«Загальний обсяг допомоги ЄС, яка надаватиметься за принципом more for more в залежності від прогресу української сторони у виконанні відповідних реформ протягом 2018-2020 років, передбачає від 430 до 530 млн євро», - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на початок 2019 року в Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів.

Як повідомлялося, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.