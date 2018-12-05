В уряді підрахували, що доходи місцевих бюджетів з початку року зросли на 22,5%



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За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 39 млрд грн

З початку 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5% і склали 212,5 млрд гривень.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє «Урядовий портал».

«За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5%, або на 39 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 212,5 млрд грн», - повідомив він.

Також Зубко зазначив, що доходи місцевих бюджетів на поточний момент склали 95,1% від плану на весь рік, а надходження за 11 місяців 2018 року перевищують доходи, отримані за весь 2017 рік, на 10,7% - 20,6 млрд гривень.

Як повідомляв «Главком», інформація по всіх місцевих бюджетах України відтепер розміщена у відкритому доступі.