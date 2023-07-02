Валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування – Центр економічного відновлення

Криволап: Важливою складовою інвестиційного клімату є свобода переміщення грошей та інших фінансових ресурсів

Встановлені Національним банком України валютні обмеження зменшують можливості для реінвестування та створюють складнощі новим інвесторам. Про це написав Кирило Криволап, керівник Центру економічного відновлення та радник прем’єр-міністра України на громадських засадах.

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За його словами, зараз в Україні відсутній сприятливий інвестиційний клімат – набір правових, економічних, соціальних та культурних інститутів, організацій, механізмів та стимулів.

«Розглянемо ж ключові елементи інвестиційного клімату, щодо яких для України характерні найбільші проблеми. Одна з них – обмеження на валютні операції. Навіть після останніх обережних кроків НБУ в бік валютної лібералізації, все ще лишаються обмеження на обслуговування боргів, виплату дивідендів тощо», – зауважив Криволап.

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Він зазначив, що це означає зменшення можливостей для реінвестування, не кажучи вже про те, що нові інвестори не заходять в Україну, розуміючи всі потенційні складнощі. Криволап наголосив, що важливою складовою інвестиційного клімату є свобода переміщення грошей та інших фінансових ресурсів.

Він додав, що глибше країна інтегрована у світову фінансову систему, тим більше капіталу доступно її економічним суб'єктам.

Нагадаємо, Національний банк дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів.