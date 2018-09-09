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    Економіка та фінанси

    Валютні резерви Китаю скоротилися у серпні

    • Розсилка

    Скорочення резервів склало 8 млрд дол.

    У серпні 2018 року валютні резерви Китаю склали 3,1097 трлн дол США, скоротившись на 0,26 відсотка або на 8,2 млрд дол. в порівнянні з липнем. Про це повідомив в п'ятницю Народний банк Китаю.

    Державне управління валютного контролю КНР назвало причинами скорочення валютних резервів підвищення індексу долара США, невизначеність у зовнішній обстановці і глобальні торговельні тертя.

    З початку поточного року на міжнародному фінансовому ринку спостерігаються сильні коливання, проте валютні резерви Китаю в цілому залишалися стабільними завдяки стійкому і позитивному розвитку економіки, а також підвищення гнучкості обмінного курсу юаня, повідомляється на сайті управління валютного контролю.

    У Китаю є умови і можливості для підтримки в майбутньому впевнених і стабільних темпів зростання економіки, і валютні резерви країни також в цілому залишаться стабільними, додали там.

    Згідно з даними центробанку Китаю, в кінці серпня запаси золота в країні збереглися на колишньому рівні в 59,24 млн унцій, що становить близько 71,2 млрд дол. у вартісному вираженні.

    Джерело: Синьхуа

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